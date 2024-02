Raggiunto da un mandato di arresto europeo | 37enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vergato (Bologna), 12 febbraio 2024 - Era già finito sotto la lente delle forze dell'ordine perché nei suoi confronti era stato emesso dall’autorità giudiziaria romena undiper favoreggiamento personale. Nei giorni scorsi, l'uomo, un trentasettenne originario della Romania, disoccupato e pregiudicato, residente a Vergato in casa della compagna, è statoda un altrodi, per violenza privata e lesioni volontarie, entrambi reati commessi in Romania nel 2021, nei confronti della zia. In merito al primo, l'uomo era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo fornito ospitalità a suoi connazionali, ...