Radicondoli di misura Castellina | che tonfo L’Olimpic riparte | il Monteroni è straripante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) RADDESE 2 DUCCIO DINI 1 RADDA IN CHIANTI – Si riscatta la Raddese ultima della classe nella Seconda categoria girone H. Dopo diversi incontri ben giocati, senza però conoscere alcunché di concreto in fatto di punti per risollevarsi dalla posizione di coda, la compagine chiantigiana è riuscita nell’occasione ad avere la meglio in rimonta nei riguardi del team fiorentino della Duccio Dini. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Gambacciani. Ma nella ripresa i padroni di casa pareggiano grazie alla rete di Pazienza e poi capovolgono le sorti della sfida a loro favore siglando il 2-1 in virtù del centro di Bucciarelli. La Duccio Dini chiude il confronto in inferiorità numerica per un’espulsione.