Quella di Ghali è la vera hit di Sanremo | lui che ha avuto il coraggio di dire la parola proibita

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La hit del Festival di2024? “Stop al genocidio”! Parole – senza musica – di. Pochi secondi e queste tre semplici parole inondano la rete e i social. Chi se l’era persa intta, corre a cercarle. C’è chi si indigna per l’apparente oscuramento di Rai Play: sul sito quel passaggio dell’esibizione dinon è più visibile. “Prima tagliato, poi integrato”, scrive Fanpage.it. Pochi secondi e queste tre semplici parole scatenano la reazione scomposta dei rappresentanti di Israele e dell’ultradestra italiana. Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma, con un post su X (ex Twitter) ha fatto sapere di ritenere “vergognoso che il palco del Festival sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”. Ritengo vergognoso che il palco del Festival di ...