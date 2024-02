Quel processo a Milosevic che sancì l’arroganza imperiale degli Usa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb – Slobodansul bancoimputati. Il principale imputato, per meglio dire. Di unlo del 12 febbraio 2002, avviato al termine di anni in cui l’azione di Washington in Europa – e in particolare nei balcani – si era fatta più assidua. Prima con accordi di pace dopo le guerre jugoslave chiaramente orientati a mettere in difficoltà la “piccante” Serbia. Poi con un intervento diretto ai danni di uno stato sovrano. Contorno appetitoso: la solita criminalizzazione dello sconfitto. Quando Slobodanfu processato Avevano dettato legge già sette anni prima, nel 1995, a Dayton, Usa. Obbligando la Serbia ad accettare la nascita di una “Repubblica Srpska” abitata da serbi ma non assimilabile alla Serbia già guidata da anni proprio da “Slobo”, come veniva chiamato. ...