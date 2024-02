Quarta Repubblica | Javier Milei | Perché lo Stato è un' associazione criminale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Filosoficamente sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo. Io ritengo che losia il nemico, penso che losia un'". Queste alcune delle anticipazioni dell'intervista al presidente dell'Argentina, che andrà in onda questa sera a, il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro

Il presidente sudamericano in un'intervista che andrà in onda questa sera a 'Quarta Repubblica', su Retequattro: "E' il nemico, il ladrone più grande del mondo"… Leggi ...Tra le diverse affermazioni anche quella sul comunismo, che ha chiamato "malattia". In un'intervista a Quarta Repubblica, lo show televisivo condotto da Nicola Porro, il presidente dell'Argentina ...