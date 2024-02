Quanto spendono i vari paesi per la Nato | Italia compresa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lacosta, la difesa costa. Nel 2014 e nel 2016 in due vertici dell'alleanza atlantica si è stabilito che iaderenti debbano arrivare al 2% del pil per le spese militari. Un accordo che però in molti non rispettano. Ci sono a dire il vero deivirtuosi: Stati Uniti (3,49%), Polonia (3,9%), Grecia (3,01%), Estonia (2,73%), Lituania (2,54%), Finlandia (2,45%), Romania (2,44%), Ungheria (2,43%), Lettonia (2,27%), Regno Unito (2,07%) e Slovacchia (2,03%). Ci sono invece moltiche questo valore non lo hanno ancora raggiunto: Lussemburgo (0,72%), Belgio (1,13%) e Spagna (1,26%). Sotto l'obiettivo del 2% ci sono Turchia, Slovenia, Canada,, Portogallo, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Olanda, Albania, Croazia, Bulgaria, Macedonia del Nord, ...