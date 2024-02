Quando si gioca Italia-Olanda | semifinale 5° posto Mondiali pallanuoto femminile | orario | programma | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Niente da fare. E’ ancora fatale per la Nazionalena dil’incrocio con la Grecia. Le azzurre quest’oggi affrontavano la compagine ellenica nei quarti di finale deidi 2024 a Doha (Qatar). Ci siva l’accesso alla zona medaglie. Ebbene è arrivata una sconfitta per 12-14 e la differenza tra il Settorosa e la compagine avversaria è stata evidente. E dunque ci si giocherà il quintoin questa rassegna iridata. Il 14 febbraio alle 12.30ne le nostre portacolori se la vedranno contro le campionesse uscenti dell’che hanno perso contro l’Ungheria ai rigori. Per il Setterosa ancora un lumicino di speranza per la conquista dell’ultimo pass a Cinque Cerchi. Bisognerà fare la corsa sul Canada. Le canadesi ...