Quando è possibile revocare la cedolare secca ed aggiornare il canone di locazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Èla? Quali sono le conseguenze di questa decisione? Iniziamo con il rispondere alla prima domanda: il locatore ha la facoltà di prendere questa decisione: in qualsiasi annualità può decidere dil’opzione contrattuale. Il cambio di regime fiscale, però, deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro riferita all’annualità in cui si decide dila. Il cambio del regime fiscale del contratto dipermette al proprietario dell’immobile di effettuare gli aggiornamenti deldi affitto all’indice Istat: il divieto di farlo, infatti, si applica unicamente al periodo corrispondente alla durata ...