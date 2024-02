Putin schiera il treno dello Zar | ecco il nuovo muro delle truppe russe

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Russia ha assemblato circa 2.100 vagoni, per una lunghezza di 30 chilometri, nell'oblast' di Donetsk. Secondo molti analisti, si tratterebbe di una barriera per limitare operazioni offensive ucraine

C'è un'altra frontiera, fredda per latitudine ma calda per situazione, che meriterebbe l'attenzione di una Commissione europea troppo occupata a ... (panorama)

Le forze russe stanno assemblando una barriera di vagoni ferroviari che si estende per 30 chilometri nell'oblast di Donetsk. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra ( Isw) ...La Russia ha assemblato circa 2.100 vagoni, per una lunghezza di 30 chilometri, nell'oblast' di Donetsk. Secondo molti analisti, si tratterebbe di una barriera per limitare operazioni offensive ucrain ...Narva è una cittadina di poco più di 65mila abitanti nel Nord-Est dell'Estonia, a poco meno di cinque chilometri dalla frontiera. Dall'altra parte c'è la Russia, ...