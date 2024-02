Putin non ha capito nulla Kiev non si arrenderà mai all' invasore russo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'esplodere della guerra tra Israele e Hamas e i rischi continui di allargamento del conflitto, hanno posto in secondo piano l'attenzione delle opinioni pubbliche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ne è nata anche la convinzione, diffusa soprattutto in Europa, che gli ucraini dopo due anni di guerra siano ormai usurati, demotivati e disposti in massa al compromesso con Mosca. Ma non c'èdi più falso, e io dico “per fortuna” perché se l'Ucraina cedesse alla Russia,ne maturerebbe la convinzione, di lì a poco, di poter scatenare e vincere una nuova guerra di aggressione contro i paesi baltici, europei al 100%, membri dell'Unione Europea e della Nato. E le conseguenze sarebbero devastanti, il rischio di una guerra nucleare sarebbe più vicino. Ma, come scrivevo sopra, gli ucraini non hanno alcuna intenzione di mollare: ne fanno fede tutti i ...