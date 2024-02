Putin | Biden | Trump; il disordine mondiale è alle porte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’intervista di Tucker Carlson a Vladimirha molte parti noiose e parecchie formule propagandistiche, ma lascia emergere alcuni spunti rispetto allo scenario internazionale. Il primo è che se l’intervista è stata realizzata e ha un record di visualizzazioni sulle piattaforme significa che non solo a Mosca ma anche a Washington c’è chi inizia a pensare che sia bene aprire un dialogo per una stabilizzazione. A questo elemento si affianca un altro indizio, l’ottima stampa di cui ha sempre goduto Zelensky inizia a vacillare. Il leader ucraino viene sempre più spesso rimproverato per alcune sue scelte, come nel caso del licenziamento del supremo capo militare. Un segno che la reazione sul campo di battaglia non sta funzionando bene come si prevedeva. Ciò anche perché la politica americana ci sta mettendo del proprio, con il partito repubblicano che blocca oltre 60 ...