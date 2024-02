Psichiatra aggredita al pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila | femore rotto II sindacato | “Ormai siamo al Far west”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Portato aldal 118 e dagli agenti della polizia ha aggredito una. È quanto è accaduto nell’ospedale San Salvatore: il 35enne era stato segnalato dai familiari per il suo comportamento aggressivo. La donna, medico presso il reparto di Psichiatria del San Salvatore ed anche Docente Universitaria presso il Dipartimento Discab dell’Università, ha riportato una grave frattura alper cui sarà operata presso il reparto di Ortopedia con una prognosi di 90 giorni. L’uomo, dopo aver alcuni accertamenti, è risultato intossicato da sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e cannabis. “Noi medici, e operatori sanitari in generale,sempre più esposti a gravi rischi di incolumità fisica durante i turni di lavoro. ...

