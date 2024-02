PS5 Slim Standard in offerta al minimo storico!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La next gen è ormai arrivata in tutte le nostre case ed è tempo che arrivi anche nella tua! Approfitta dell’sulla PS5Edition, che oggi la trovate alstorico e ad un prezzo davvero conveniente! Diciamocelo, all’inizio ci sono stati molti problemi legati alla produzione e, di conseguenza, alla vendite delle nuove console di Sony a causa della crisi dei semiconduttori. Adesso, però, le cose sono cambiate e tutti possono acquistare una nuova console! E perché non approfittare di questasulla PS5Edition? La versionel’hanno annunciata alcuni mesi fa, e risulta molto più comoda grazie alle sue dimensioni ridotte. Adesso, però, prima di vederne le caratteristiche, clicca sul box amazon qui sotto per ...