Protocollo “Zeus Caserta” tra il C A M Caserta e la Questura di Caserta

(Di lunedì 12 febbraio 2024). Sarà presentato mercoledì 14 febbraio alle ore 11:00 presso la sede del CAM aVia San Gennaro 4 ex Caserma Sacchi, il” tra il CAMe ladel Capoluogo. Uno strumento di prevenzione per la Promozione del Percorso di Trattamento, in Materia di Maltrattamenti, Atti Persecutori, Violenza Sessuale. Un percorso trattamentale affinché i soggetti ammoniti possano acquisire la consapevolezza delle proprie condotte. Si sperimenta il recupero educativo e riabilitativo evitando la corsia punitiva. Il C.A.M.“Centro di Osservazione ...

È stato firmato ieri in Comune il Protocollo di collaborazione per la realizzazione di spazi d’ascolto per persone che hanno ricevuto ... (ilgiorno)

L’uomo non potrà chiedere la revoca dell’ammonimento senza aver dimostrato di aver preso parte ad appositi corsi riabilitativi per il controllo e la gestio ...Oggi a quattro giorni dall’insediamento del nuovo Questore, Dott. Roberto Pellicone, è stato siglato per il biennio 2024-2025, tra la Questura di Siracusa e l’associazione A.P.S. Centro FamigliE, il p ...Il “Protocollo Zeus”, già sperimentato in altre province d’Italia e anche a Siracusa (ove per il 2023 era stato siglato con l’ASP), è stato rimodulato allo scopo di dare piena attuazione alla legge ...