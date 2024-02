Protezione civile | dal 13 febbraio IT-alert operativo per 4 tipi di emergenze

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 di domani, 11 febbraio, per dodici-diciotto ore. Si ... (noinotizie)

Zone di Campania e Lombardia in allerta arancione oggi per temporali , per altre regioni il rischio idrogeologico è da codice giallo (immagine home ... (noinotizie)

Così, Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi scampato a maggio del 2016 ad un agguato mafioso, commenta con l'Adnkronos le dichiarazioni rese oggi dal ministro della Protezione civile ...StampaDa domani entra in funzione IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione. Sarà operativo, informa la Protezione civile, esclusivamente in caso di gravi em ...La Sala Operativa ha pertanto diramato il nuovo avviso di allerta meteo raccomandando ai Sindaci delle zone interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC).