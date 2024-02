Proteste agricoltori | l' arrivo della delegazione di Riscatto Agricolo al Ministero dell' Agricoltura

Meloni annuncia una misura per andare incontro alle richieste degli agricoltori : " esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono ... (fanpage)

La protesta degli agricoltori sta per raggiungere Roma : prevista per il prossimo giovedì , 15 febbraio, promette di portare (secondo gli ... (open.online)

Matteo Salvini non scende dal trattore. È prevista alle 17.30 una riunione di maggioranza sul Milleproroghe, per cercare una soluzione sull’esenzione Irpef in agricoltura, per la quale secondo il gove ...Non pensiamo però che risolvendo il tema Irpef gli agricoltori ci applaudiranno e torneranno a casa. La questione dei terreni la vedremo nell’emendamento». E riguardo all’approccio del governo alla ...Da Bolognetta fino alle porte di Palermo. Prosegue la marcia degli agricoltori siciliani. Un centinaio i trattori che hanno sfilato nella piazza del mercato di Villabate.