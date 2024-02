Protesta trattori | Lega | soglia Irpef può arrivare a 30mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (askanews) – “Aspettiamo l’emendamento del governo. L’esenzione fino a 10milaè un passo in avanti positivo, merito della costanza dellae del nostro emendamento presentato in Commissione”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari sull’emendamento del governo che reintroduce l’esenzione dell’agricola fino a 10mila. “Lavoreremo per migliorare ulteriormente il sostegno al settore agricolo. Si può alzare ladi esenzione dell’agricola fino aper includere anche gli agricoltori professionali”, conclude Molinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.