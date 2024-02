Protesta trattori | importanti passi in avanti | l’annuncio del governo

(Di lunedì 12 febbraio 2024), nelle ultime ore sono stati effettuati degliinda parte delLadeicontinua ad andareoramai da settimane. Nel frattempo, però, ci sono deglicambiamenti che potrebbero far piacere a coloro che sono scesi in piazza per maggiori tutele della filiera da parte dell’Unione Europea e del. Nelle ultime ore si è tenuto un incontro al ministero dell’Agricoltura. Nel corso dello stesso ha partecipato il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra insieme a sei rappresentanti appartenenti al movimento “Riscatto agricolo“.(Ansa Foto) ...

Dallo stop dell'Irpef al tavolo permanente: le richieste di Riscatto Agricolo in dodici punti Un tavolo tecnico permanente a cui partecipare in ... (sbircialanotizia)

In marcia nelle vie del centro cittadino di Porto Torres. La protesta dei coltivatori e pastori non si ferma. Dopo una prima manifestazione nello scalo marittimo, presidiato ormai da quattro giorni, d ...Intanto continua il presidio di trattori di Riscatto agricolo su via Nomentana a Roma ...Rimini, Cagliari, Palermo: continua la protesta, pronti ad andare a Bruxelles Il presidio degli agricoltori e ...Sinalunga (Siena), 12 febbraio 2024 – La mucca Ercolina è al casello di Valdichiana. L’animale simbolo della protesta degli agricoltori è stata portata dai suoi allevatori in uno dei presidi più ...