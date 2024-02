Protesta dei trattori | Riscatto Agricolo | “Non andremo al corteo del 15 febbraio”

(Adnkronos) – Roma, 11 feb. (Adnkronos) Gli agricoltori scendono in campo con la voce di Al Pacino in 'Ogni maledetta domenica'. In un Video girato ... (periodicodaily)

Pubblicato il 11 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Roma, 11 feb. (Adnkronos) Gli agricoltori scendono in campo con la voce di Al Pacino in 'Ogni ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Roma, 11 feb. (Adnkronos) Gli agricoltori scendono in campo con la voce di Al Pacino in ‘Ogni maledetta domenica’. In un Video ... ()

Una protesta contro le politiche green della UE. Contro le politiche dei governi nazionali (in Francia e Germania) e contro i Sindacati agricoli (in Italia). Una protesta che per le modalità ( blocchi ...Questa mattina è in programma sulla strada statale Palermo-Agrigento la protesta dei trattori per lo sciopero degli agricoltori. È previsto un corteo di mezzi che partirà da Bolognetta per raggiungere ...(Teleborsa) - Va avanti la protesta ma il fronte dei trattori sembra meno compatto. Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo nelle scorse ore ha sottolineato che " l'incontro al ministero è ...