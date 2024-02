Protesta agricoltori | Renzi attacca Lollobrigida | “Serve ministro competente | non un cognato incapace”

Roma, 12 feb. (askanews) – “Se non fosse possibile fare di più sull’ Irpef agricola, il ministro Ciriani dovrebbe spiegarlo agli agricoltori e non ... (ildenaro)

Protesta permanente in Oltrepò : "Un dovere per gli agricoltori e l’intero popolo italiano"

"Un dovere morale per l’intera categoria e per il popolo italiano": Enrico Chioetto, portavoce di un centinaio di agricoltori in presidio ... (ilgiorno)