Progetto Pangea Il calore della terra per riscaldare la Pianura Padana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) USARE SEMPRE PIÙ FONTI rinnovabili è un obiettivo comune di mondo delle imprese e pubblica amministrazione. Fri-El Geo, guidata dal ceo Ernst Gostner (nella foto sotto) ha presentato, con il parere favorevole di diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica, il, che prevede oltre 100 opportunità di esplorazione in Italia, di cui 15 già realizzabili nei prossimi anni. Lo scopo è quello di utilizzare ilproveniente da fonti geotermiche del sottosuolo da distribuire in centri abitati e zone industriali sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. Fondata nel 2021, Fri-El Geo è leader nello sviluppo di impianti geotermici a media entalpia. È parte del Gruppo Fri-El Green Power, con sede a Bolzano, ...