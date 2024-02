Processo per l’omicidio di Giulia | Impagnatiello in aula piange alla vista del corpo martoriato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nuova udienza oggi delperdiTramontano, avvenuto il 27 maggio 2023. Inè stata evidenziata la preparazione del delitto, comprese ricerche di veleno effettuate dal suo ex compagno Alessandromesi prima. OmicidioTramontano, le ricerche sul web: “Veleno per gravidanza” Nel corso della testimonianza di un maresciallo dei ...

Il Tribunale di Roma ha deciso il “Non luogo a procedere” per i due dipendenti del Programma Alimentare Mondiale (PAM), un’agenzia dell’ONU, ... (ilnotiziario)

La controversia che oppone Changpeng Zhao alla giustizia statunitense sembra non avere fine. Il tribunale ha infatti recentemente annunciato il ... (sbircialanotizia)

Alle elezioni Regionali in Sardegna del prossimo 25 febbraio gli elettori sardi troveranno nella scheda elettorale sette nomi di impresentabili . È ... (ilfattoquotidiano)

Il gup di Roma ha stabilito che per i due indagati per omicidio colposo sussiste l' immunità funzionale per il ruolo ricoperto come dipendenti del ... (fanpage)

Il Tribunale di Roma ha deciso il “Non luogo a procedere” per i due dipendenti del Programma Alimentare Mondiale (PAM), un’agenzia dell’ONU, ... ()

Omicidio Cella: Annalucia Cecere a processo Giovedì la risposta dal Gup di Genova La giovane Nada Cella venne trovata morta a Chiavari, presso lo studio del commercialista Marco Soracco per cui lavorava come segretaria. Era il 6 maggio 1996. La vittima venne colpita alla testa con ...

Guerra a Gaza, ore decisive per evitare la strage di Rafah. Stampa Usa: indagini su violazione diritti umani Israele Dopo avere incontrato il re Abdallah II di Giordania, Biden si è espresso su X: «Vi do la mia parola: sto lavorando giorno e notte per riportare a casa tutti gli ostaggi» ...

Tragedia di Rigopiano, attesa oggi la sentenza di Appello Gli imputati in questo processo sono amministratori e funzionari che erano in ... La Procura generale ha chiesto 26 condanne, per un totale di 151 anni e mezzo di reclusione (e quattro assoluzioni), ...