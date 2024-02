Processo Impagnatiello | in aula le foto del cadavere di Giulia e le ricerche sul veleno Un testimone | «Quel rumore di trascinamento 3 giorni dopo il delitto»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il piano per avvelenarecon in grembo il loro bimbo, poi mutato nel brutale assassinio. È entrato nel vivo ilin corso a Milano in cui...

Alessandro Impagnatiello , l’uomo accusato di aver trucidato la fidanzata incinta al settimo mese dopo aver tentato per mesi di avvelenarla, non ha ... (ilfattoquotidiano)

Nuova udienza oggi del Processo per l’omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023. In aula è stata evidenziata la preparazione del ... (ilnotiziario)

Tempo di lettura: 4 minutiIl piano per avvelenare Giulia con in grembo il loro bimbo, poi mutato nel brutale assassinio. È entrato nel vivo il ... (anteprima24)

Alessandro Impagnatiello, mentre assiste al processo per l'omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi del loro bimbo, quando è stata ...In questa seconda udienza del processo a Impagnatiello, il suo crollo è avvenuto quando sullo schermo, che è piazzato dal lato opposto della gabbia con ...L’assassino della ragazza di Sant'Antimo incinta di 7 mesi avrebbe cercato sul web informazioni su dosi per un veleno per topi, poi acquistate sotto falso nome ...