Probabili formazioni Milan-Rennes | andata spareggio Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ledi, match didellodi. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 15 febbraio nella cornice di un San Siro che proverà a spingere i rossoneri verso un risultato positivo. La squadra di Stefano Pioli vuole indirizzare il discorso qualificazione sin da questa partita. Spazio quindi ai titolarissimi e turn over limitato al minimo. Pioli non vuole passi falsi e di fronte c’è un avversario da non sottovalutare. Nell’ultimo periodo ilè tornato a collezionare risultati utili e vuol far bene anche in– Reijnders si riprende il centrocampo dopo la squalifica col Napoli. ...