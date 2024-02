Prime candidature per Confindustria | in campo Alberto Marenghi

(Di lunedì 12 febbraio 2024)per la presidenza di, in vista della scadenza di oggi a mezzanotte. A presentare la sua candidatura, a quanto si apprende, al momento è stato Albero. Attuale vicepresidente dicon la delega per l'organizzazione, lo sviluppo ed il marketing, guida la storica Cartiera Mantovana, azienda di famiglia fondata nel 1615, ed è fondatore di Cartiera Galliera e Sumus Italia.

Prime candidature per la presidenza di Confindustria , in vista della scadenza di oggi a mezzanotte. A presentare la sua candidatura, a quanto si ... ()

Prime candidature per la presidenza di Confindustria, in vista della scadenza di oggi a mezzanotte. A presentare la sua candidatura, a quanto si apprende, al momento è stato Albero Marenghi. (ANSA) ...Prime candidature per la presidenza di Confindustria, in vista della scadenza di oggi a mezzanotte. A presentare la sua candidatura, a quanto si apprende, al momento è stato Albero Marenghi. (ANSA) ...Pescara – Si svolgerà il 3 e il 4 ottobre 2024 , al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara , la seconda edizione di Cybearly, l’evento di informazione, sensibilizzazione e divulgazione promosso da Cyb ...