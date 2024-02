Prima e Seconda categoria Capezzano avvicina le zone alte Rimonta e controrimonta Forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)-Porcari 2-0 Successo pesante per i ragazzi di Coli che si rilanciano nella corsa verso il quinto posto. Subito in vantaggio al 5’ grazie a Checchi che dal limite con un pallonetto infila alle spalle del portiere; raddoppio al 23’ grazie al tap in di Correia. Marginone-3-3 Pari amaro per l’epilogo ma prezioso per la classifica degli squali che si mantengono così al secondo posto. Sotto di due reti nellafrazione per la doppietta di Lencioni, ilreagiscecon Maggi che accorcia le distanze al 11’ della ripresa con un diagonale in velocità, e poi pareggia con Giacomo Tedeschi al 12’ con una gran staffilata. La rete del sorpasso la firma ancora Maggi (doppietta per lui) al 16’ con una conclusione di potenza. Pari dei locali con Tognotti al 46’ della ripresa. ...