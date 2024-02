Previsioni Meteo | Residua Instabilità all' inizio della Settimana | Successivo Arrivo dell' Anticiclone

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma - Lunedì 12 febbraio: Nord: Al mattino qualche goccia di pioggia su basso Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna in esaurimento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 12°C. Centro: Tempo incerto con annuvolamenti e brevi rovesci, soprattutto sull'Adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15°C. Sud: Tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più asciutto su Isole maggiori e in Campania. Temperature in calo, massime tra 13 e 16°C. Martedì 13 febbraio: Nord: Tempo soleggiato con qualche banco di nebbia al mattino. Temperature in aumento, massime tra 10 e 15°C. Centro: Prevalenza di sole con possibili piovaschi fugaci sulle Marche. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15°C. Sud: Variabilità con piogge intervallate a schiarite. Temperature in calo, massime tra 12 e 15°C. Mercoledì 14 febbraio: Nord: Tempo stabile e soleggiato con foschie al mattino. ...