Presenta in albergo un documento falsificato | fermato dalla Polizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era registrato in hotel usando un passaporto rubato. Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva di corso Secondigliano, a Napoli, a seguito di questa segnalazione. Gli agenti hanno appurato che l’uomo veva acquistato ilin questione su internet utilizzandolo anche per la prenotazione di un volo da Napoli a Madrid; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della camera di, un ulterioreriportante la foto dell’uomo che è stato identificato per un 33enne di origini cinesi. Il 33enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione divalido per l’espatrio, sostituzione di persona, possesso di documenti falsi nell’uso e false attestazioni a Pubblico ...