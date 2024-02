Presa coppia di pusher | lei in cella | lui denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lei incensurata e quindi insospettabile, lui sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento per reati di droga. Gestivano insieme lo spaccio di cocaina e hashish e avevano come base i loro appartamenti, nelle case popolari di via Turati a Bollate. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri della tenenza: per lei, 48 anni, nullafacente è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui è statoin stato di libertà. I carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nel quartiere di via Turati, noto per situazioni di degrado e illegalità, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due. A casa della donna hanno trovato due panetti di hashish per un peso complessivo di 147 grammi, 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di ...