Premier league Arsenal da urlo | 6-0 al West Ham

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non è Wimbledon ma poco ci manca. La sfida fraHam si chiude con un punteggio tennistico: nettissima vittoria di Gunners che superano a domicilio con un largo 6-0 gli avversari, in uno dei derby londinesi valido per la 24esima giornata della. Per l’Arsernal, secondo in classifica con il Manchester City, si tratta del quarto successo di fila, mentre gli Hammers – sul 4-0 abbandonati anche dai loro tifosi che hanno lasciato lo stadio in anticipo – continuano a non vincere dallo scorso 28 dicembre (tre punti raccolti in cinque partite). A decidere il match le reti di Saka (doppietta, uno su rigore), Saliba, Gabriel, Trossard e Rice (ex dell’incontro). Squadra di Arteta seconda con 52 punti, a pari merito con il Manchester City, a -2 dalla capolista Liverpool. . L’altro Manchester, lo United, ...