Prato | chiuso un affittacamere abusivo

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Durante alcuni controlli la polizia municipale diha riscontrato un’attività commerciale adibita adche mancava però di tutti i permessi necessari per poter operare. Da quando è stata riscontrata l’irregolarità, il Comune avrebbe emesso numerose segnalazioni affinché l’attività si adeguasse alle normative, ma dalla proprietà non ci sarebbe mai stata risposta. A quel punto sono intervenuti gli agenti della municipale che hannocon i sigilli l’intera struttura. L’albergo si trovava in una frazione del comune di, più precisamente a Tavola, ed era composto da otto camere disposte su due immobili, con una unica reception, condotta da una cittadina orientale di circa 50 anni, titolare del contratto di affitto degli immobili, che non era mai ...

Prato, 12 febbraio 2024 – Durante alcuni controlli la polizia municipale di Prato ha riscontrato un’attività commerciale adibita ad affittacamere che mancava però di tutti i permessi necessari per pot ...Il Besiktas attualmente si trova al terzo posto in campionato in SuperLig turca, a 24 punti di distanza dalla coppia Fenerbahce-Galatasaray. In stagione, Rivas ha giocato 19 partite in campionato, ...Risolto in meno di 24 ore il caso dell’autrasportatore indiano di 59 anni, Arpal Singh, residente in Lombardia, ucciso a coltellate nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, a Seano (Carmignano), in u ...