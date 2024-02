Povere creature! conserva il primo posto del box office italiano e vola a oltre 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non si arresta il successo del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, che supera i 6,3dial box. Prosegue il dominio dial box, Il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone domina gli incassi per la terza settimana consecutiva con 1,1diche portano il film a superare i 6,3totali. Come rivela la nostra recensione di, la pellicola dai toni grotteschi è una rilettura del mito di Frankenstein in chiave femminista che racconta la formazione di una creatura riportata alla vita da uno scienziato attraverso la scoperta del mondo (e del sesso). ...