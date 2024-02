Poste | Cgil Toscana | “Mef non ceda quote | qui persi 300 uffici”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12 febbraio 2024 - "No alla vendita del ramo azionario diItaliane": è l'appello rivolto dalla Slc-a società civile, politica e istituzioni della regione affinché prendano posizione contro la scelta del Governo di cedere azioni in possesso del Mef. Indal 2015, anno della prima cessione delle azioni (35% dell'azienda), "abbiamo visto depotenziare la rete postale - accusa il sindacato - con la perdita di 300e oltre 2.000 posti di lavoro, mettendo operatrici ed operatori di fronte a sovraccarichi di lavoro che compromettono quotidianamente la conformità del loro operato". Per la Slc-"le rassicurazioni narrate dal ministro Giorgetti e di tutti gli esponenti ministeriali relativamente alla qualità e quantità dell'occupazione non trovano alcun ...