Porto di Salerno | recuperato cadavere | si indaga sulla morte

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl corpo di un uomo privo di vita, D.D.G., è stato ritrovato intorno alle tre della notte al Molo tre delcommerciale di. Potrebbe essere un stato fatale un malore per l’uomo che si trovava a bordo di un peschereccio ed è caduto in mare. Per recuperare il corpo è intervenuta una motovedetta della Capitaneria didied i vigili del fuoco. È la polizia di Stato adre sulle cause della. La procura diha aperto un’inchiesta per approfondire i motivi del decesso.salma della vittima sarà effettuata una autopsia nelle prossime ore. Ad un primo controllo esterno non ci sono segni che fanno pensare ad unaviolenta. L'articolo proviene da ...