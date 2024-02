Porto crocieristico di Fiumicino | Marotta Verdi-Sinistra | “Gravi criticità e carenze documentali”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – “Ci sononel progetto diper l`area di Isola Sacra. Non è allarmismo politico ma è quanto è stato segnalato sia dalla Commissione VIA del Ministero dell`Ambiente, che dal Ministero della Cultura nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR. Questi pareri sono segnali che non possono rimanere inascoltati. Ciò che era già stato rilevato e segnalato dalle associazioni di cittadini nel lavoro di monitoraggio continuo sul progetto della Royal Caribbean eWaterfront, dimostra essere sempre più evidente: ilnon risponde ai necessari standard per essere realizzato. Esprimo preoccupazione, in ...