Porta i fiori a tua moglie! | gaffe di Mara Venier con Stash | gelo a Domenica In

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Unapassata in silenzio., per tutti "Zia", è stata la madrina della consueta puntata diIn il giorno dopo la chiusura del Festival di Sanremo. Come è noto le polemiche in questo Festival non sono mancate e sono arrivate anche ain con lache avrebbe interrotto Dargen D'Amico e con la lettura del comunicato dell'ad Sergio per ribadire la presenza della Rai al fianco di Israele nonostante le parole di Ghali dal palco dell'Ariston. Ma c'è stata una piccola svista che ha scatenato immediatamente tutti i social. A scatenarsi sono stati i fan dideu Thle Kolors. Infatti a un tratto la conduttrice, rivolgendosi al cantante ha affermato: "Voglio darti un mazzo di, ...