Porsche | solida crescita ed elettrico in grande evidenza Macan svetta su tutte

Porsche Italia: presentati ai giornalisti i risultati del 2023. Vendite in crescita, vetture elettriche in aumento e focus sull'espansione dei servizi premium proposti per il 2024 ...Nel 2023, la filiale italiana di Porsche ha registrato un incremento nelle vendite, con 7642 vetture consegnate, segnando un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Questo risultato riafferma la ...