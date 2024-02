Porco Rosso di Hayao Miyazaki | Un capolavoro d’animazione tra cielo e mare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) dello Studio Ghibli “”, ildi animazione dello Studio Ghibli diretto da, continua a incantare gli spettatori di tutte le età con la sua magia e il suo spirito avventuroso. Ambientato in un’ambientazione unica tra, il film racconta la storia di, un-pilota con una maledizione che lo rende mezzo uomo e mezzo maiale. Paragrafo 1: La trama e i personaggi Il film segue le avventure di, ex asso dell’aviazione durante la Prima Guerra Mondiale trasformato in maiale antropomorfo. La trama si sviluppa in un’atmosfera ricca di dettagli e personaggi indimenticabili, tra cui la giovane e determinata Fio, e il ...