Popolizio guida i derelitti di “L’albergo dei poveri” di Gorkij al teatro Argentina di Roma

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'opera "Bassifondi" del russo Maksimproposta in scena con il titolo ideato dal regista Giorgio Strehler per la sua prima rappresentazione che nel 1947 inaugurò il Piccolodi Milano Una sorta di dantesca discesa agli inferi o nella profondità di quella che Papa Francesco definirebbe come la periferia esistenziale: è quella descritta nell'opera