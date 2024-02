Polemica al Festival di Sanremo dopo le parole di Ghali

(Di lunedì 12 febbraio 2024)aldiscatena reazioni contrastanti. L’AD Rai interviene a Domenica In con un comunicato stampa pro-Israele Ildi, oltre a essere un’occasione di festa e spettacolo, spesso si trasforma in un palcoscenico per il dibattito e la discussione su temi di rilevanza sociale e politica. Quest’anno, una delle performance che ha scatenato maggiore controversia è stata quella dell’artista, il cui intervento ha acceso i riflettori su una delle questioni più delicate della geopolitica internazionale: il conflitto tra Israele e Palestina. Durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston,ha pronunciato le“Stop al genocidio”, riferendosi ai recenti eventi nella Striscia di ...

La presidente nazionale dell'Arcigay: "Vive nel Medioevo, che gli piaccia o no le lesbiche mettono su famiglia" Un altare, un uomo e una donna in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia ... ()

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia ... ()

Il cantante, interpellato a Domenica In, replica: «Ho sempre parlato di questo, da quando sono bambino, ben prima del 7 ottobre». Gasparri chiede alla Rai «interventi riparatori». E l’ad dell’emittent ...L'episodio in sala stampa con Geolier, ma anche le domande incalzanti agli altri. In un Paese reale, la musica resterebbe musica e la politica sarebbe richiamata alle proprie responsabilità ...Prosegue la polemica per il comunicato pro Israele inviato dall’ad della Rai Roberto Sergio e letto in diretta da Mara Venier nel corso di Domenica In dopo le parole di Ghali a Sanremo. Il comunicato ...