Pnrr | Cipollone Bce | vediamo difficoltà stati a tenere ritmo piano**

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – Il Fondo Next Generation Eu "illustra il potenziale delle iniziative europee e la sua attuazione è ormai ben avviata". Ma il suo pieno successo "dipenderà in modo cruciale dalla qualità delle riforme e degli investimenti attuati nell?ambito" dei Pnrr nazionali e "nonostante i progressi significativi sia sul fronte delle riforme che su quello degli investimenti,che glimembri hannoa manilprevisto". Lo sottolinea in un discorso a Bruxelles alla European Parliamentary Week il membro del Comitato Esecutivo della Bce Pieroricordando che "mentre si avvicina la fine dell?orizzonte di esborso" del Next Generation "dobbiamo affrontare la sfida di erogare i fondi disponibili entro la fine del 2026". "L?impatto positivo di questi fondi sulla produzione potenziale – ricorda – dipende non solo dal contributo di capitale che rappresentano, ma anche dalla loro capacità di stimolare la crescita della produttività totale, e questo dipende dal buon utilizzo dei fondi". Per"ora è il momento giusto per riflettere su come garantire al meglio il buon utilizzo dei fondi e se il periodo di esborso possa essere esteso a questo scopo".Ma non solo: "se vogliamo poter intraprendere le azioni necessarie per finanziare gli investimenti necessari per rispondere alle nostre sfide comuni, dobbiamo anche – ha concluso – iniziare a discutere di ciò che verrà dopo il Next Generation, una questione chiave per la prossima Commissione".