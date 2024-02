Pluriomicidio di Altavilla | ecco il ruolo dei complici

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) di Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha ucciso moglie e figli La pista della setta sembra essere quella più accreditata dagli inquirenti che stanno facendo luce sul triplice omicidio diMilicia , nel palermitano, dove Giovanni Barreca, muratore 54enne, ha ucciso la moglie e i due figli, difronte alla primogenita. Secondo quanto emerso dalle indagini, ad aiutare l’uomo è stata una coppia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, amici di Barreca. Secondo la preziosa testimonianza della figlia sopravvissuta, la coppia ha avuto unattivo e non solo di istigazione, come si era pensato: «Hanno fatto un esorcismo per liberarci dal demonio». Dalle indagini, inoltre, è emerso che la madre è stata uccisa circa una settimana fa, mentre i due fratelli di 15 e 5 anni Kevin ed Emanuel, sono stati uccisi lo scorso venerdì. Uno di loro è stato ...