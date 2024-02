Più donne e meno stereotipi per superare la carenza di personale italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Partiamo da tre dati sul mercato del lavoro italiano. Il primo è che per le imprese italiane quasi un posto di lavoro su due (49,2 per cento) è difficile da coprire per mancanza di. Il secondo è che in Italia il tasso di occupazione femminile è al 52,8 per cento, che significa che quasi una donna su due non lavora. Il terzo è che esiste una forte segregazione occupazionale per genere, con leche si concentrano quasi unicamente in alcuni settori mentre sono una minoranza in altri. Incrociamo i dati Ora, riavvolgendo il nastro, domandiamoci quali sono i settori che oggi soffrono la maggioredi. La risposta è: metallurgia, costruzioni e comparto del legno e del mobile. Che, guarda caso, sono anche quelli in cui la percentuale di uomini è alta e leimpiegate sono ...