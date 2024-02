Piscine | ancora problemi Nuovo esposto al prefetto | Un danno d’immagine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non c’è pace per la piscina comunale. Il Centro Nuoto Montecatini, gestore della struttura, ha presentato unalLicia Donatella Messina, dove contesta una serie di comportamenti dell’amministrazione. È la seconda comunicazione inviata nel giro di pochi giorni all’ufficio di governo sul territorio, chiamato a intervenire sulla vicenda. La cooperativa accusa alcuni funzionari dell’ente di una serie di incongruità nell’ambito del processo, in merito a cui, a breve, è attesa la sentenza, relativo a chi spettasse il pagamento del personale dell’ente distaccato alla piscina comunale, nel periodo in cui è stata prorogata la precedente concessione. Il Centro Nuoto contesta procedimenti amministrativi che, nonostante la nomina del responsabile, non sarebbero mai stati conclusi. Vengono avanzate anche nuove ipotesi di ...