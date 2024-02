Piracy Shield | nel weekend centinaia di blocchi Troppi per la piattaforma | che va in tilt

Agcom parla di una giornata storica e, per certi versi, è difficile etichettarla in modo differente. Ma il lungo cammino verso l’abbattimento totale ... (giornalettismo)

La società italiana di VPN giudica troppo oneroso il rispetto degli obblighi del Piracy Shield e considera la Piattaforma pericolosa per i blocchi ... (dday)

L’Agcom ha comunicato il blocco di 65 DNS e 8 indirizzi IP, che durante la 23esima giornata di Serie A trasmettevano in modo illegale le partite ... (sportface)

Come funziona Piracy Shield e il blocco pezzotto da oggi 4 febbraio

Come funziona Piracy Shield e cosa comporterà da oggi il cosiddetto blocco del pezzotto per le partite di calcio della serie A? In questa domenica 4 ... (optimagazine)