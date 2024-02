Piovono critiche sulla Venier La Rai accusata di censura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pioggia disui social per la conduzione della puntata di ieri di Domenica In da parte di Mara. Sono migliaia i tweet di utenti a sostegno delle parole di Ghali e Dargen D’Amico, che sono intervenuti in favore della causa palestinese e in difesa degli immigrati. Pioggia disui social per la conduzione di Domenica In da parte di Marae messaggi di sostegno per Ghali e Dargen D’Amico Sono molti i commenti che accusano la Rai dinei confronti dei due cantanti e parlano di “pagina vergognosa del servizio pubblico”. A far discutere è in particolare il momento in cui Dargen D’Amico interviene per parlare di immigrazione: “Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione – afferma l’artista – è più di quello che spendiamo per l’accoglienza”. ...