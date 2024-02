Pioli esalta il Milan | “L’Inter viaggia a ritmi elevatissimi | noi siamo quasi alla stessa velocità”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il tecnico dei rossoneri è soddisfatto per il successo sul Napoli, ma anche per la porta inviolata.ci tiene a rimarcare il rendimento delle ultime settimane, che è simile a quello dell'Inter.

Erano il 73mila sabato sera contro la Fiorentina, ma San Siro non è sembrato lo stesso. Circolava una battuta in tribuna stampa nei primi minuti ... (dailymilan)

Milan , l’allenatore Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: « Mourinho esalta sempre gli avversari , è furbo ». Agli arbitri in Italia, ha ... (dailymilan)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Milan e in particolare di Leao . Rafa crea di più, ma segna meno (pianetamilan)

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha segnato 4 gol nelle ultime 4 partite. In rossonero sembra rinato anche grazie al tecnico (pianetamilan)

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha detto la sua sul Milan di Stefano Pioli . Le sue dichiarazioni a TMW Radio (pianetamilan)

Yacine Adli ha parlato dopo la vittoria del Milan contro il Napoli e tra i temi toccati c'è la prossima sfida di Europa League contro il Rennes: ...Dopo la vittoria di misura contro il Napoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la partita. Queste le sue parole. "Non so se questo è il massimo che ...Il tecnico rossonero dopo l'1-0 contro il Napoli: "Siamo stati concentrati e compatti, ci sono tanti segnali positivi" ...