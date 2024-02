Pietrelcina | l’opposizione denuncia lo stato di incuria del cimitero comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota stampa corredata da un book fotografico, Francesco Mariano D’Andrea, consigliere di minoranza al Comune di, attacca il Comunendo lodidel: “Il nostroè ormai da anni in condizioni pietose, soprattutto la nuova sezione, che mostra a occhio nudo segni di cedimento. Questo è il risultato di quasi un decennio die disinteresse da parte dell’Amministrazione, che non ha mai ascoltato le richieste di intervento della minoranza sin dal lontano 2016. Da Masone a Mazzone ci hanno sempre detto che ogni anno era l’anno giusto per realizzare fantomatici lavori, mai partiti. A marzo 2023 il Sindaco ...