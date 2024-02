Picchia il marito per anni davanti ai figli | per una 50enne di Castellana Grotte divieto di avvicinarsi all’uomo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le violenze legate al denaro che la donna pretendeva d. In un’occasione lo avrebbeto con il mattarello, in un’altra gli avrebbe morso la mano

Picchia ta, per anni, davanti ai figli. Colpi così violenti che hanno fatto perde re alla donna anche il feto che porta in grembo. E poi, ... (europa.today)

minacciata , maltrattata e anche picchiata dal marito , finché non ne ha potuto più e ha denunciato l’uomo, un 46enne , ai Carabinieri di Nettuno . Una ... (ilcorrieredellacitta)

Questa è una storia di maltrattamenti famigliari in cui, per una volta, la parte del cattivo spetta alla donna, una moglie accusata di aver ... (tpi)

Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito i maltrattamenti compiuti da circa un anno nei confronti della moglie ...La donna è stata prontamente soccorsa e messa al sicuro fino all’arrivo dell’ambulanza, con la quale è stata trasportata al pronto soccorso per le cure mediche necessarie. Per lei i medici hanno ...Un uomo di 30 anni, a Livorno, ha picchiato la moglie e ha aggredito gli agenti che sono intervenuti per fermarlo ...