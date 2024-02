Picchia e minaccia di morte la ex compagna | denunciato a 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) San Polo d’Enza (Regio Emilia), 12 febbraio 2024 –va, insultava eva lacon cui conviveva, fino a quando la ragazza ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri denunciando le violenze subite dal ragazzo. La vittima, una diciannovenne, ha raccontato ai militari dell'Arma di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici dal convivente, anche lui di 19, che alla fine è statoper maltrattamenti in famiglia aggravati, ricevendo anche il divieto di avvicinamento a meno di 1.500 metri dalla ragazza e la prescrizione di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi frequentati dalla stessa e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la ex. Dalle indagini, infatti, è emerso che l'uomo, negli ultimi due ...